Пробація Запоріжжя – 2021: підсумки та перспективи. За крок від свободи

Більшість клієнтів пробації – засуджені, які відбувають покарання без позбавлення волі. Відповідно до уточненої статистичної інформації, протягом 2021 року по обліку органів пробації Запорізької області пройшла майже 7 тисяч (6 653) засуджених, які відбували покарання в громадах.
При цьому серед основних напрямів пробації чинним законодавством визначено і досудову та пенітенціарну пробацію.У рамках досудової пробації протягом 2021-го року:598 (94 %) досудових доповідей щодо осіб, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, було складено працівниками пробації на запити судів.428 (72 %) обвинувачених реалізували право на участь у складанні досудової доповіді, що сприяло судам у винесенні справедливих рішень з урахуванням отриманої об’єктивної інформації про особу та її життєдіяльність.76 % (457) підготовлених досудових доповідей містили висновок про можливість виправлення обвинувачених без ізоляції від суспільства.
У рамках пенітенціарної пробації 571 засуджений у процесі підготовки до звільнення з місць позбавлення волі за участі органів пробації Запорізького регіону отримали сприяння у вирішенні питань про місце проживання, працевлаштування, соціальний супровід або соціальний патронаж при поверненні в громаду.91 % порушених питань вирішено позитивно. Решта – частково або перебували на розгляді.
За повідомленням Центру пробації:У найближчій перспективі, з ухваленням законів № 5359 та № 5360, здійснення нагляду за умовно-достроково звільненими від відбування покарання буде нормою, що застосовуватиметься до всіх осіб зазначеної категорії.Вдосконалюючи якість роботи органів пробації під час підготовки досудових доповідей, у 2022 році планується завершити роботу щодо методології її оцінювання з урахуванням стандартів, розроблених і затверджених за сприяння експертів проєкту ЄС «Право – Justice».Деталі за посиланням: https://www.probation.gov.ua/?p=11774
–Філія Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій області
Пробація Запоріжжя – 2021: підсумки та перспективи. За крок від свободи
Більшість клієнтів пробації – засуджені, які відбувають покарання без позбавлення волі. Відповідно до уточненої статистичної інформації, протягом 2021 року по обліку органів пробації Запорізької області пройшла майже 7 тисяч (6 653) засуджених, які відбували покарання в громадах.