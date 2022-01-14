Процедури моніторингів та перевірок закупівель: запорізькі аудитори встановили порушень на 1,6 млрд гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області упродовж 2021 року провели моніторинг 525 процедур закупівель товарів, робіт та послуг загальною вартістю понад 3, 7 млрд гривень.
За результатами моніторингів аудитори встановили порушень за процедурами закупівель вартістю понад 1,6 млрд грн та попередили витрачання коштів за проведеними з порушеннями закупівлями вартістю 460,5 млн гривень.
Зокрема, через виявлені порушення відмінено 95 торгів на суму
256,7 млн грн, розірвано 39 договорів на суму майже 204 млн гривень.
За порушення законодавства про здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти складено 31 протокол про адміністративне правопорушення, за результатами розгляду яких притягнуто до відповідальності 17 посадових осіб у вигляді адміністративних штрафів на суму 35,7 тис. гривень.
Проведеними 22 перевірками закупівель встановлено порушень законодавства, що призвели до втрат, на загальну суму понад 13 млн гривень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області