Ринок праці Запорізької області

Станом на 14 січня 2022 року чисельність безробітних громадян по області становила 14,7 тис. осіб, з них 12,8 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 14 січня 2022 року – 777 одиниць (у м. Запоріжжі – 474 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 19 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних осіб).
З початку січня 2022 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 181 громадянин. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 64 безробітні особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.