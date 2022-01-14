Закликаємо посилювати журналістську солідарність, – НСЖУ

Ми, актив Національної спілки журналістів України, висловлюємо стурбованість намаганнями окремих політиків і активістів розсварити українських журналістів між собою. А відтак – послабити українську журналістику в цілому.
Ситуація, в якій працюємо, й без того вкрай складна. До таких загальновідомих негативних факторів, як пандемія COVID-19 та війна на Сході України, додаються високий рівень безкарності за злочини проти журналістів, незадовільне виконання державою її обов’язку гарантувати безпеку працівникам ЗМІ, відсутність належного реагування влади та правоохоронних органів на гострі публікації в ЗМІ. А ще – критична ситуація з передплатою на місцеві видання внаслідок непродуманого реформування «Укрпошти», ігнорування владою пропозицій медіаспільноти щодо запровадження державної підтримки ЗМІ в період пандемії, непродумані законодавчі ініціативи, які загрожують свободі слова через наділення надмірними повноваженнями Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, небезпеку фактичного знищення суспільного мовника, запровадження державної цензури, створення надуманих «концернів» телерадіомовлення тощо.
За таких умов нам особливо варто бути єдиними.
Натомість, якщо воюватимемо один з одним, тавруватимемо один одного, створюватимемо і заохочуватимемо конфлікти в журналістських лавах, – це лише послабить усіх. І тих, на кого спрямовані такі зусилля, і тих, хто сам роздмухує вогонь ворожнечі. Це буде на руку лише тим, кому не потрібна українська журналістика і українські журналісти. А наша спільна справа, наша професія, за яку вболіваємо, – залишаться у програші.
Нечистим на руку політикам, окремим недалекоглядним представникам громадського сектору потрібні розсварені журналісти. Але самим журналістам це не потрібно. Нам потрібні не конфлікти між журналістами і журналістськими організаціями, а сильна, впливова та якісна українська журналістика. Це – та платформа, яка нас об’єднує. Об’єднує – і спонукає винести за дужки ті суперечності, які є природними для будь-якого здорового середовища. А особливо – середовища творчих людей, якими за своєю природою є ми, журналісти. Тому що об’єднує нас набагато більше, ніж роз’єднує.
Тож давайте не чіпляти один на одного ярлики, а спільно захищати професію. Закликаємо не вестисть на маніпулятивні заклики «шукати ворогів», не поширювати в соцмережах «мову ворожнечі», не підставляти підніжки колегам, які мають іншу точку зору. Давайте шукати, знаходити, бачити і використовувати те, що нас об’єднує, а не те, що роз’єднує. Об’єднує – а відтак робить сильнішими і стійкішими перед численними зовнішніми та внутрішніми викликами. Давайте ставити на перше місце нашу професію, а не вузькокорпоративні інтереси чи власні амбіції. Тому що наша професія – це і є наш спільний інтерес. А сильна журналістика і журналісти – це надійний захист суспільного інтересу!
З метою унеможливлення регулювання медіа з боку держави нам усім необхідно посилювати саморегулювання в медійній сфері та дотримуватися Кодексу етики українського журналіста.
Національна спілка журналістів України як наймасовіша журналістська організація держави, яка має осередки в усіх 24 областях України і місті Києві, що об’єднують понад 18 тисяч членів, зі свого боку й надалі зосереджуватиме увагу на обороні засадничих цінностей демократії в інформаційній сфері, підтримці незалежних медіа, дотриманні професійних і етичних стандартів. А також – всіляко сприятиме єднанню журналістської спільноти в захисті законних прав та інтересів працівників ЗМІ.
Нас об’єднує журналістика. Українська журналістика, служіння якій ми обрали справою свого життя.
Нас об’єднує Україна.
Журналісти – важливі!
Прийнято на засіданні
Правління Національної спілки журналістів України