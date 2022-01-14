Запорізька обласна філармонія запрошує на яскраве Козацьке фольклорне свято Вертепів

Новорічні свята продовжуються!
Запорізька обласна філармонія спільно із Всеукраїнською федерацією «Спас» запрошує усіх мешканців славної козацької столиці на яскраве Козацьке фольклорне свято Вертепів.
Мистецький захід проводиться з метою популяризації української національної культури, відродження та розвитку традиційних обрядових дійств українського народу.
У програмі свята: українські народні пісні та запальні танці у виконанні академічного козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці» Запорізької обласної філармонії, художній керівник та головний хормейстер – заслужений працівник культури України Сергій Черногор, а також показові виступи вихованців шкіл козацького бойового мистецтва «Спас» і творчих колективів міста Запоріжжя.
Ми будемо раді бачити всіх наших друзів у себе в гостях!
Свято відбудеться у концертному залі імені М.І.Глінки 15 січня 2022 року о 12.00 із дотриманням карантинних норм.