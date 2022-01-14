Запорізькі підприємства сплатили майже 467 мільйонів гривень екоподатку

Упродовж минулого року запорізькі платники спрямували до бюджетів 466 мільйонів 600 тисяч гривень екологічного податку. Рівень находжень 2020 року перевищено на 29 мільйонів гривень або на сім відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Із загальної суми до державного бюджету перераховано 282,5 мільйона гривень, до спецфондів місцевих бюджетів – понад 184 мільйони гривень.
Найбільші платежі забезпечили енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські суб’єкти господарювання – 243,5 мільйона гривень, компанії м. Запоріжжя сплатили 177,2 мільйона гривень, Запорізького району – 27,8 мільйона гривень. Від мелітопольських і веселівських платників до скарбниць надійшло 4,5 мільйона гривень, бердянських та приморських – 4,4 мільйона гривень, пологівських, більмацьких та розівських – 3 мільйони гривень тощо.
Всього на території регіону зареєстровано 3512 платників “екоподатку”.
Нагадаємо, об’єктом та базою оподаткування екологічним податком є:
– обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами або скидаються безпосередньо у водні об’єкти;
– обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання;
– обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
– обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).
Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення видаються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області