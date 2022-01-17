П'ять головних досягнень українців у спорті у 2021 році

2021 вийшов успішним для українських спортсменів у 2021 році, особливо в боксі та інших єдиноборствах. У 2021 році в боксі з’явилися одразу три нові чемпіони. Ставки на бокс, змішані єдиноборства та інші єдиноборства приймають букмекерські контори, зібрані в одному рейтингу.
Першим українським чемпіоном світу з боксу став Олександр Усік. Українець переміг британця Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів. Завдяки своїй перемозі над Джошуа Усік став чемпіоном світу за версією WBO, WBA та IBF. Востаннє чемпіонські пояси у важкій ваговій категорії були в Україні у 2015 році, коли чемпіоном світу був Володимир Кличко. Для Усіка бій із Джошуа став третім у важкій вазі до 90,7 кг.
Другим українським чемпіоном світу став Василь Ломаченко. У 2020 році Ломаченко поступився Теофімо Лопесу у бою за звання абсолютного чемпіона світу у вазі до 61,2 кг. Здобути реванш у Ломаченка не вийшло, але все ж таки мрія українця збулася, і він став чемпіон світу за версією інтерконтинентального кубка WBO. У бою за пояс чемпіона Ломаченко переміг Річарда Коммі. Попереду у Ломаченка бій за звання абсолютного чемпіона з австралійцем Джорджем Камбососом.
Третім чемпіоном світу з боксу став Юрій Захарєєв. 19-річний спортсмен став чемпіоном світу серед любителів у ваговій категорії до 71 кг. У фінальному бою українець переміг росіянина Вадима Мусаєва одноголосним рішенням суддів. Для України це лише шостий чемпіон світу в аматорському боксі. Раніше цю нагороду отримували Олександр Хижняк, Василь Ломаченко, Олександр Усік, Тарас Шелестюк та Євген Хітров.
Головним досягненням олімпійського спорту України стало чемпіонство Жана Беленюка на Олімпіаді в Токіо з греко-римської боротьби. Золото Беленюка – єдина золота нагорода України на Олімпіаді в Токіо. У фінальному бою українець переміг представника Угорщини Віктора Лорінца.
У сфері спортивних досягнень не можна пройти повз футбол. Клуби УПЛ розчарували у єврокубках, а ось збірна виступила успішно. Україна завершила відбір на ЧС-2022 на другому місці та зберегла шанси на поїздку до Катару. Головним досягненням української збірної став вихід у плей-офф Євро-2022. Україна не лише успішно завершила груповий етап, а й пройшла перший раунд плей-офф. Збірна України вперше вийшла з групи на Євро та дійшла до ¼ фіналу, де програла майбутньому фіналісту збірної Англії.
На цьому здобутки українських спортсменів не закінчуються. На Олімпіаді в Токіо бронзу взяла Еліна Світоліна у тенісі, Дар’я Білоділ бронзу у дзюдо, Михайло Романчук срібло та бронзу у плаванні, та багато інших досягнень.