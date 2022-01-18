Фільтр для пилососу – види та як здійснювати вибір

У побуті важко обійтися без спеціальної техніки, за допомогою якої можна проводити якісне прибирання та догляд за домашніми речами. На першому місці за кількістю використань для підтримки чистоти у будинку займає пилосос. Крім конструктивних особливостей моделі даного агрегату можуть відрізнятися системою фільтрації. Особливість фільтрів для пилососу у тому, що вони потребують періодичної заміни, а придбати їх можна в інтернеті за посиланням patok.com.ua/catalog/filtry_2/.
Існуючі види
На сучасному етапі, у пилососах, використовуються різні системи фільтрації, найчастіше можна зустріти:
- Мішки – від їх якості залежить багато, у тому числі потужність всмоктування і можливість затримки дрібних частинок. Мішки можуть бути паперовими або з тканини. Останні багаторазового застосування, а паперові викидаються у міру заповнення. Мішки ізолюють сміття та затримують його. Залежно від матеріалів виготовлення, мішки затримують до 95% дрібних частинок та пилу.
- Аквафільтри – фільтрація повітря відбувається за допомогою зволоження. Таким чином збирається навіть дуже дрібне сміття, воно збивається в грудку і від нього легко очистити резервуар просто промивши водою. Знайти подібний фільтр до будь-якої моделі пилососу можна на сайті компанії “Паток”.
- Циклонні – принцип роботи простий – у резервуарі, куди потрапляє сміття, створюється вихор. Пил та інші частинки прилипають до стінок і збираються в одному місці. Повітря, проходячи через фільтри, очищається.
- НЕРА – відносяться до нового покоління фільтрації. Відрізняються тим, що можуть утримувати дуже дрібні частинки. Як правило, у сучасних моделях пилососів використовуються кілька фільтрів, НЕРА йде як додатковий пристрій для очищення повітря. Спочатку використовувалася дана система в медичному устаткуванні, але зараз користується попитом і в побутових приладах.
Моделі пилососів, які обладнані системою НЕРА підходять усім, хто страждає на алергічні реакції від пилу та інших мікрочастинок, бронхіальну астму та подібні хронічні захворювання системи дихання.
Рекомендації щодо вибору
Сучасні моделі пилососів обладнані системами фільтрації. Щоб вибрати оптимальну, важливо звернути увагу на відгуки користувачів. Експерти рекомендують купувати пилососи провідних світових брендів, які застосовують передові технології, наприклад, Samsung, Бош, Керхер та інші.
Що стосується вибору фільтра, то залежно від того, яка система використовується в пилососі, таку слід купувати для заміни. Важливо знати лише назву бренду та конкретну модель пилососу. Компанія “Паток” реалізує будь-які види комплектуючих фільтраційних систем.
Фільтр для пилососа – необхідна деталь для якіснішого прибирання. Спочатку слід вибрати пилосос з необхідними функціями та міняти фільтри в міру забруднення, керуючись характеристиками тих видів фільтрації, що використовуються в придбаному приладі.