2021 рік у цифрах. Підсумки роботи Запорізької обласної служби зайнятості.

РОБОТА Є
За сприяння служби зайнятості протягом 2021 року 23,4 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 20,6 тис. безробітних, з них 175 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та 351 безробітний – учасників АТО/ООС. З початку року 240 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 15 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово,
ПРОФНАВЧАННЯ
На сьогодні створено гнучку систему професійного навчання безробітних, яка дозволяє оперативно реагувати на потребу роботодавців у кадрах. Це і стажування на робочому місці, і навчання за індивідуальними програмами.
Протягом 2021 року за направленням Державної служби зайнятості у Запорізькій області професійне навчання проходило майже 1300 зареєстрованих безробітних. А рівень працевлаштування після закінчення профнавчання склав 98,2%.
СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ
За період січень-грудень 2021 року до Запорізької обласної служби зайнятості подано 25 тис. вакансій від 6,4 тис. роботодавців. Відсоток укомплектування складає 86 % (по Україні – 63,4 %).
ДОПОМОГА ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ
Постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 р. № 74 затверджено Порядок надання допомоги по частковому безробіттю підприємствам сфери виробництва.
Протягом 2021 року було прийнято 25 рішень щодо виплати допомоги по частковому безробіттю. В результаті реалізації даної фінансової підтримки для 750 працівників вдалося зберегти робочі місця в умовах карантину. Середній розмір допомоги склав майже 1900 грн для одного працівника.
«Наразі наша головна мета – це прискорене працевлаштування, поглиблена співпраця з роботодавцями та побудова якісно нових рівнів взаємодії з клієнтами. Саме тому нарівні із програмами, що вже зарекомендували себе ефективними, постійно розробляються нові. Так, в роботі служби зайнятості вводиться посада – спеціалізований кар’єрний радник з питань інклюзивного працевлаштування. Також новою формою працевлаштування стає патронат та з 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені зможуть отримати фінансову допомогу для започаткування власного бізнесу», – коментує інноваційні проєкти директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47