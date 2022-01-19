Кругова економіка. Друге життя металобрухту: мальовничі скульптури радують відвідувачів у бердянському сквері

Нагальна проблема всього світу — велика кількість сміття. Щорічно у світі утворюється 2 млрд тонн побутових відходів, і ця кількість збільшується з кожним роком. За прогнозами Світового банку, до 2030 року кількість відходів може вирости до 2,58 млрд т, а до 2050-го — до 3,77 млрд т. В Україні проблема зі сміттям критична — на сміттєзвалища потрапляє велика кількість сміття, і деякі полігони твердих побутових відходів (ТПВ)заповнені на 80-95%. Проте вихід із цієї ситуації є — переробка відходів.
На жаль, до сьогодні в Україні не здійснювалися систематичні дослідження структури ТПВ. Єдиними джерелами статистичних даних можуть слугувати невеликі дослідження, які проводилися операторами ТПВ та відповідними асоціаціями в той чи інший час у тих чи інших регіонах. Їх результати суттєво різняться між собою. Наприклад, згідно з дослідженнями, проведеними в межах національного проекту «Чисте місто» (Тверді побутові відходи в Україні: ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ. Підсумковий звіт. 2016 рік), найбільші частки у структурі ТПВ припадають на продукти харчування (більше ніж 30% загального обсягу) та відходи упаковки, в основному картон і папір. За даними Шостого національного повідомлення України з питань зміни клімату, до структури ТПВ входять харчові відходи — 35–50%, папір і картон — 10–15%, вторинні полімери — 9–13%, скло — 8–10%, метали — 2%, текстиль — 4–6%, будівельні відходи — 5%, деревина — 1% та інші відходи — 10%.
Металічні ТПВ, або побутовий металобрухт — непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які втратили експлуатаційну цінність і містять чорні або кольорові метали чи їхні сплави, а також металеві вироби з непоправним браком, промисловий металобрухт – це залишки від виробництва та обробітку чорних і кольорових металів та їхніх сплавів.
Як громадяни можуть протидіяти поширенню звалищ металобрухту?
Поведемо мову про побутовий металобрухт. Як його утилізувати? Прийом металобрухту в Запоріжжі може бути зручним і максимально вигідним для тих, хто хоче позбутися старого мотлоху. Сьогодні у Запоріжжі чимало організацій, які ведуть прийом побутового маталобрухту, а їх мобільні пункти лише за годину вирішують проблему його навантаження та перевезення. Враховуючи, що ситуація зі звалищами, купами іржавіючого металу все ще актуальна в нашій країні, варто взяти цей факт на замітку.
Зараз ціни на металобрухт у Запоріжжі досить високі. Зокрема, металеві ванни, батареї, частини автомобілів приймають по 6,7 – 7,2 грн /кг, а радіатори алюмінієві – по 10 грн за 1 кг. Уточнити ціни слід у конкретному пункті прийому. Тому здаючи брухт на утилізацію громадяни не тільки допомагають покращити екологічну ситуацію, але також добре заробляєте. Підприємства з обробки металу, виробництва з нього виробів реінвестують отримані кошти за відходи розширення, переобладнання, оплату комунальних послуг.
Креативний підхід: витвори мистецтва з… металобрухту
Алея ковалів знаходиться перед Бердянським машинобудівним професійним ліцеєм, що в нагірній частині міста. Усього на території знаходиться 16 залізних скульптур. Автор — Олександр Шапошник. Для своїх скульптур він використовує не лише новий метал, а й надає друге життя металобрухту. Майже всі скульптури виконані із залишків металу, які залишалися від інших робіт. Матеріали на деякі роботи закупляв ліцей.
Роботи майстра можна побачити по усьому Бердянську — перед Міським палацом культури, на Азовському проспекті, біля Бердянського державного педагогічного університету, на бульварі Шевченка у нагірній частині міста.
Наталя Зворигіна