Пробація Запоріжжя – 2021: підсумки наглядової пробації

Пробація – цивілізований шлях роботи із правопорушниками. Передбачає створення системи реінтеграції правопорушника та відповідного середовища, щоб людина була готова жити, не вчиняючи правопорушень.
У Запорізькій області протягом 2021 року покарання без позбавлення волі відбувало понад 2 тисячі правопорушників.Понад 3 тисячі осіб було поставлено цього року на облік органів пробації.71 % осіб отримали реальне (тюремне) покарання та були звільнені від відбування покарання та залишені в громаді з випробуванням.98 із 100 осіб не вчинили нових злочинів під час перебування на пробації та виправдали довіру судів щодо можливості виправлення без ізоляції від суспільства.
Пробація – це не пробачення злочину і не можливість уникнути покарання!121 засуджений свідомо не виконували обов’язки та ухилялися від відбування покарання без позбавлення волі. За клопотанням працівників пробації їх притягнуто до відповідальності та забезпечено принцип невідворотності покарання за вчинене правопорушення.Розшукано та розпочато виконання визначених судом заходів щодо 110 осіб, які ухилялися від виконання покарання.
Пробація – це не соціальна служба і не відокремлене відомство. Співпраця з іншими державними та неурядовими інституціями сприяє роботі з клієнтами пробації.
За підтримки проєкту «Заради життя» у Запорізькій області запроваджено модель індексного тестування клієнтів пробації на ВІЛ. Своєчасне виявлення проблеми та кваліфіковане консультування щодо подальшого лікування – це реакція на одну з найпоширеніших проблем засуджених.
За повідомленням Центру пробації у найближчій перспективі:буде вирішена проблема вилучення посвідчення водія у засуджених до позбавлення права керувати транспортними засобами;із прийняттям законів про розвиток системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності буде запроваджено новий вид кримінального покарання – пробаційний нагляд.Деталі за посиланням: https://www.probation.gov.ua/?p=11684
–Філія Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій області