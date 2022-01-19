Власники і орендарі запорізьких земель сплатили до бюджетів громад 1,7 мільярда гривень

У 2021 році до місцевих бюджетів регіону надійшло 1 мільярд 745 мільйонів гривень плати за землю. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, запоріжці спрямували до скарбниць на 197 мільйонів гривень або на 13 відсотків більше, ніж у 2020 році.
Так, від підприємств, організацій та установ бюджети отримали 1 мільярд 480 мільйонів гривень, від фізичних осіб – 265 мільйонів гривень.
Власники і орендарі ділянок у м. Запоріжжя сплатили 970,6 мільйона гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські платники забезпечили 146,6 мільйона гривень, бердянські і приморські – 118 мільйонів гривень, мелітопольські і веселівські – 112 мільйонів гривень, якимівські та приазовські – 84,8 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 77,3 мільйона гривень, василівські і михайлівські – 70 мільйонів гривень, токмацькі і чернігівські – 56 мільйонів гривень тощо.
Всього у регіоні земельний податок і орендну плату перераховують до бюджетів громад 9187 юридичних осіб та майже 287 тисяч фізичних осіб.
Нагадаємо, четвер, 20 січня є граничним днем подання декларації з плати за землю (земельний податок або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень 2021 року у разі не подання податкової декларації на 2021 рік. А 31 січня – останній день сплати плати за землю (земельний податок або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за грудень 2021 року (крім громадян).
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Головне управління ДПС у Запорізькій області