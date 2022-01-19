За минулий рік запоріжці сплатили 231 мільйон гривень податку на нерухомість

У 2021 році до місцевих бюджетів регіону надійшло 231 мільйон гривень податку на нерухоме майно, що на 64,5 мільйона гривень або на 39 відсотків більше, ніж у 2020 році.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, запорізькі компанії, організації та установи сплатили 158,4 мільйона гривень, фізичні особи – 72,7 мільйона гривень.
Так, власники нерухомості у м. Запоріжжі спрямували до міського бюджету 94 мільйони гривень, мелітопольські та веселівські платники направили до скарбниць 36,4 мільйона гривень, якимівські та приазовські – 23,5 мільйона гривень, бердянські і приморські – 21 мільйон гривень, вільнянські та новомиколаївські – 11 мільйонів гривень, василівські і михайлівські – майже 9 мільйонів гривень, оріхівські та гуляйпільські – 8,2 мільйона гривень, Запорізького району – 10,7 мільйона гривень тощо.
Всього у Запорізькій області торік нараховувалося 42,6 тисячі платників податку на нерухомість, з яких 4612 юридичних осіб та 38 тисяч фізичних осіб.
Нагадаємо, податок на нерухоме майно для фізичних осіб сплачується за об’єкти житлової нерухомості. Зокрема, за квартири, площею понад 60 квадратних метрів, за житлові будинки більше 120 квадратних метрів, а для різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток – понад 180 квадратних метрів.
Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування у розмірі не більше 1,5 відсотка від мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр. У 2022 році максимальна ставка платежу не може перевищувати 90 гривень за один квадратний метр.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області