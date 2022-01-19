Запорізькі представники малого і середнього підприємництва сплатили до бюджетів 1,8 мільярда гривень

У минулому році до місцевих бюджетів регіону надійшло 1 мільярд 819 мільйонів гривень єдиного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з 2020 роком підприємці сплатили на 331 мільйон гривень або на 22 відсотки більше.
Так, фізичні особи-підприємці спрямували до бюджетів громад 1 мільярд 303 мільйони гривень, суб’єкти господарювання-юридичні особи – 223 мільйони гривень, сільськогосподарські виробники – 293 мільйони гривень.
Так, платники єдиного податку обласного центру забезпечили до міського бюджету більше 1 мільярда гривень, мелітопольські і веселівські підприємці перерахували до скарбниць майже 185 мільйонів гривень, бердянські і приморські – 141,6 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 70 мільйонів гривень, оріхівські та гуляйпільські – 70 мільйонів гривень, василівські та михайлівські – 67 мільйонів гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 61 мільйон гривень, якимівські та приазовські – 57,3 мільйона гривень тощо.
Всього минулого року за спрощеною системою оподаткування працювали майже 55 тисяч фізичних осіб-підприємців, дев’ять тисяч суб’єктів господарювання-юридичних осіб та більше двох тисяч агровиробників.
Нагадуємо, 20 січня – останній день сплати авансових внесків з єдиного податку фізичними особами-підприємцями І та ІІ груп за січень, а 31 січня – граничний день сплати юридичними особами-платниками єдиного податку четвертої групи податкових зобов’язань, визначених у податкових деклараціях платника єдиного податку четвертої групи за ІV квартал 2021 року.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області