Компанії і установи спрямували до бюджетів Запорізького регіону понад 142 мільйони гривень податку на прибуток

За минулий рік з прибутків запорізьких підприємств до місцевих бюджетів надійшло 142 мільйони 577 тисяч гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, лише у грудні скарбниці отримали 3,6 мільйона гривень податку на прибуток, що на 2,8 мільйона гривень більше, ніж у грудні 2020 року.
Упродовж 2021 року компанії і установи обласного центру перерахували до бюджету 103 мільйони 674 тисячі гривень, мелітопольські та веселівські платники забезпечили більше 14 мільйонів гривень, бердянські і приморські – 10 мільйонів гривень, вільнянські та новомиколаївські – 2,9 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 2,7 мільйона гривень, токмацькі і чернігівські – 2,4 мільйона гривень, оріхівські та гуляйпільські – 1,7 мільйона гривень тощо.
Нагадаємо, податкові декларації з податку на прибуток підприємств подаються за базовий звітний період, що дорівнює:
– календарному кварталу або календарному півріччю – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
– календарному року для платників податку на прибуток для податкової декларації, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
– календарному року – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області