Ринок праці Запорізької області

Станом на 21 січня 2022 року чисельність безробітних громадян по області становила 14,9 тис. осіб, з них 13,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 21 січня 2022 року – 917 одиниць (у м. Запоріжжі – 544 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 16 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітні особи).
З початку січня 2022 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 164 громадянина. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 59 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.