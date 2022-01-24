З доходів запоріжців місцеві скарбниці отримали майже десять мільярдів гривень

У 2021 році до місцевих бюджетів регіону сплачено 9 мільярдів 910 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Рівень надходжень 2020 року перевищено на 18 відсотків, додатково надійшло понад півтора мільярда гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, до міського бюджету Запоріжжя спрямовано 5 мільярдів 471 мільйон гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські платники забезпечили 1 мільярд 66 мільйонів гривень, мелітопольські і веселівські – 811 мільйонів гривень, бердянські і приморські – 605,5 мільйона гривень, василівські та михайлівські – 485 мільйонів гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 385,5 мільйона гривень, оріхівські та гуляйпільські – 261 мільйон гривень, вільнянські та новомиколаївські – 250,5 мільйона гривень тощо.
Всього минулого року податок на доходи фізичних осіб сплачували 78,3 тисячі компаній, підприємців і мешканців регіону, серед яких 18,3 тисячі юридичних осіб та 60 тисяч фізичних осіб.
Серед найбільших платників ПДФО – підприємства-виробники електроенергії, чавуну, сталі та феросплавів, вогнетривких виробів, літальних апаратів, супутнього устаткування, добування залізних руд та інші.
Нагадаємо, 31 січня є граничним днем сплати податковим агентом ПДФО, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується платнику податку за грудень 2021 року.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області