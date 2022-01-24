Запорізька філармонія запрошує на концерт з пісень композитора Ігоря Поклада

Композитор Ігор Поклад – живий класик сучасної української пісні. Більшість його пісень вже давно стали народними. Достатньо назвати такі пісні, як: «Ой, летіли дикі гуси», «Скрипка грає», «Кохана», «Чарівна скрипка», «Тече вода», «Зелен клен», «Хай щастить вам, люди добрі!» та багато-багато інших. Ці пісні по праву увійшли в Золотий фонд української естради.
У концертній програмі, присвяченій ювілею композитора І. Поклада запоріжці та гості міста зможуть почути улюблені пісні у виконанні солістів Запорізької обласної філармонії.