Запорізькі власники VIP-авто сплатили до бюджетів більше п’яти мільйонів

У минулому році до місцевих бюджетів Запорізького регіону сплачено 5 мільйонів 325 тисяч гривень транспортного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, надходження від власників елітних авто-юридичних осіб склали понад чотири мільйони гривень, від фізичних осіб – 1 мільйон 309 тисяч гривень.
Так, від представників бізнесу та мешканців м. Запоріжжя надійшло 2,7 мільйона гривень, від оріхівських та гуляйпільських платників – 628 тисяч гривень, бердянських і приморських – 387 тисяч гривень, мелітопольських та веселівських – 319 тисяч гривень, пологівських, більмацьких та розівських – 258 тисяч гривень, енергодарських, кам’янсько-дніпровських та великобілозерських – 239 тисяч гривень, вільнянських та новомиколаївських – 202 тисячі гривень тощо.
Всього торік в регіоні нараховувалося 195 платників транспортного податку, серед яких 134 СГД-юридичні особи та 61 фізична особа.
Нагадаємо, транспортний податок сплачується за легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) із середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня кожного року.
Перелік автівок, які підлягають оподаткуванню за 2021 рік, розміщений на сайті Міністерства економіки України за посиланням: http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області