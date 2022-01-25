Майже три тисячі запорізьких підприємств підвищили зарплати працівникам

Податкова служба регіону в рамках плану спільних дій з органами місцевого самоврядування проводить заходи з легалізації доходів та найманої праці. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, діяльність підприємств, де заробітна плата виплачується на рівні нижче законодавчо встановленого, розглядається під час робочих груп, нарад та виїзних сесій.
Упродовж минулого року на засіданнях при держадміністраціях було заслухано 1144 роботодавця. У результаті 973 з них підвищили рівень оплати праці найманим працівникам, до бюджетів додатково надійшло 700 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 800 тисяч гривень єдиного внеску. На робочі групи до податкових органів на співбесіди було запрошено керівників 2300 підприємств, 1901 з яких виконали вимоги законодавства і збільшили зарплати. Додаткові надходження склали 1,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,7 мільйона гривень єдиного внеску.
Серед найбільших мінімізаторів заробітних плат – кредитні компанії, підприємства з виробництва робочого одягу, взуття, роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами, вирощування зернових, бобових і олійних культур.
Нагадаємо, у 2022 році мінімальна заробітна плата складає 6500 гривень. На неї нараховується єдиний внесок, а із зарплати сплачується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області