Представники ЗНУ відзначали свято Водохрещення разом із козацькими патріотичними організайціями Запоріжжя

Святкування Хрещення Господнього, у народі – свято Водохреща – об’єднало представників різних громадських кіл та організацій, адже здавна поважалося як на Запорозьких Січах, так і в містах та селах України, у родинах пересічних українців. Наукова та інформаційна діяльність КРК ЗОДА повсякчас підтримується представниками ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University), зокрема ректором Миколою Фроловим, доцентом Олександром Притулою (президент ВГО «Всеукраїнська федерація «Спас») та іншими науковцями.
На святкування Водохрещі у Шевченківському районі міста на території Козацького Гаю зібралися отамани, старійшини та козаки багатьох впливових та шанованих громадських установ – КРК ЗОДА, ЗНУ, Міжнародного Союзу козаків «Запорозька Січ», Міжнародного Конгресу Українського Козацтва, Всесвітньої генеральної асамблеї нащадків козацьких родів, Всеукраїнського штабу операції «Козацький волонтер», Великої ради отаманів Запорозького козацтва, редколегії загальнодержавного альманаху «Українське патріотичне козацтво», Всеукраїнського козацького Центру сприяння євроатлантичній інтеграції, Запорозького звичаєвого козацького лицарського Ордену імені князя Дмитра Вишневецького Байди, Всеукраїнського козацького спортивного Клубу імені гетьмана Івана Мазепи, Запорозької козацької сотні берегинь МСК «Запорозька Січ», Українського козацького патріотичного Руху інформаційного спротиву російським агресорам і окупантам, учасники Революції Гідності, ветерани АТО, волонтери з родинами.
За звичаєм на початку свята відбувся молебен, який провів козацький звичаєвий священник ПЦУ отець Василь (Терно). Потім були проведені Рада отаманів та Козацьке коло, що відкрилися виконанням державного Гімну України. На початку заходу до учасників зібрання та гостей звернувся перший заступник голови КРК ЗОДА з інформаційної політики, голова Українського козацького патріотичного руху інформаційного спротиву російським агресорам і окупантам Дмитро Сухінін, який привітав усіх зі святом. Він також від імені козацької міжнародної фундації вручив Почесні Універсали та Лицарські Ордени отаману ГО «Козацький полк імені Петра Сагайдачного», Лицарю Ордену, волонтеру, учаснику Майдану в Запоріжжі Валерію Свідерському та обозному Костянтину Немикіну, завдяки рішучим діям яких під час пожежі було врятовано життя і здоров’я мешканців одного з мікрорайонів міста. Незважаючи на небезпеку та загрозу особистому життю козаки діяли швидко і злагоджено, що допомогло працівникам ДСНС у Запорізькій області виконати своє завдання по спасінню громадян. А Верховний отаман Міжнародного союзу козаків «Запорозька Січ», ветеран АТО, полковник ЗСУ у відставці Ілля Лапін особисто вручив їм медалі «За відвагу при пожежі», генеральний суддя МСК «Запорозька Січ» Пало Білан зачитав наказ про відзначення сміливців нагородами ДСНС України. Присутні тепло привітали героїв.
Під час обряду Водохрещі найсміливіші козаки пірнали у воду притоки Дніпра – місйцевої річки Капустянки, аби отримати сили від Матері-Природи та Боже Благословіння для зміцнення здоров’я й духу. У цей день також зібралися разом члени козацьких родин, жінки-берегині на богослужіння та освячення води, а також відбулися виховні, патріотичні та культурно-історичні заходи. У рамках проведення козацької Ради старійшини і священнослужителі виступили із зверненнями до молоді, згадуючи історичне минуле і події сьогодення України, героїчні і трагічні події стародавеньої Руси-України, буремні події Козаччини, Гетьманату, вшановуючи захисників вітчизни.
А потім учасники свята зігрівалися гарячими напоями та виготовленими за козацькими таємними рецептами узварами, відновлюючи гармонію душі й тіла, пригощалися стравами козацької кухні. Спілкуючись разом, вони ділилися враженнями та яскравими неповторними відчуттями. А ще – у рамках на Великій Раді отаманів Запорозького козацтва йшлося про воєнно-політичне положення та зусилля, спрямовані на підтримку євроатлантичного курсу держави у зв’язку із реальною загрозою вторгнення московських окупантів до південно-східних областей України з метою загарбання нашої рідної землі попри величезні зусилля уряду України та міжнародної спільноти. Йшлося також також про часть у навчаннях територіальної оборони, службу у лавах ЗСУ, інформаційний спротив агресорам та окупантам, операції «Дозор» і «Перхоплення» на допомогу ЗСУ, СБУ та МВС, проведення відповідних засідань КРК при ОДА областей України, розгляд положень Нової Воєнної Доктрини України, Закону України «Про національний опір», інші просвітянські та культурно-історичні, національно-патріотичні заходи та роботу з популяризації вступу України до НАТО і ЄС, зв’язки з демократичними країнами світу, українською діаспорою, проведення воєнно-історичних козацьких міжнародних конференцій тощо. Дані тези підтримали усі учасники заходу, серед яких були учасники та берегині козацького руху – Ілля Лапін, Валерій Свідерський, Костянтин Немикін, Іван Нонка, Артем Сахаров, Павло Білан, старійшина Валерій Тимченко, Андрій Гордєєв, Сергій Фокін, Леонід Синішин, Андрій Гурбич, Юрій Каптюх, Павло Білий, Павло Сурело, представники першого козацького 37-го батальйону ЗСУ, колишній командир роти, ветеран АТО Дмитро Топчій, отець Василь (Терно), берегині козацького руху Олена Хлистун (редакторка пресслужби ЗНУ), Олена Данішевська, Юлія Свідерська. Вони також висловили свої думки та пропозиції щодо захисту країни й розвитку просвітницької діяльності, патріотичного руху на Запоріжжі та в Україні.
У рамках діяльності Українського козацького Руху інформаційного спротиву також набуває актуальності діяльність Гетьманської Шляхетської академії імені князя Дмитра Вишневецького (Байди). Учасниками руху надані пропозиції до проєкту нової державної програми розвитку Українського козацтва та доопрацювання обласної програми з урахуванням заходів територіальної оборони області. Дані ідеї підтримуються й пропагуються через Запорізькі й всеукраїнські ЗМІ, під час міжнародних конференцій, а також на шпальтах альманаху «Українське патріотичне козацтво» (видання Всеукраїнського козацького Центру сприяння євроатлантичній інтеграції). Наразі очікується вихід третього і четвертого його номерів, що виходить за підтримки науковців ЗНУ, зокрема ректора Миколи Фролова та доцента Олександра Притули, а також Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Окрім цього, незабаром очікується випуск нових книг: «Українське козацтво-новітня історія» (автор Дмитро Сухінін), «Книга Сили» (автор Валентин Терлецький), на оздоровчу спортивну тематику (автор Олександр Притула), про Запорозьке козацтво (автор Сергій Гончаренко) тощо.
Через засоби відеозв’язку представників Міжнародного Конгресу Українського Козацтва та учасників свята привітали побратими з діаспор США, Канади, Аргентини, Польщі, Литви, Словаччини, Фінляндії, Австралії.
Дмитро Сухінін (Гора), голова Міжнародного Конгресу
Українського Козацтва, перший заступник голови КРК ЗОДА
з інформаційної політики