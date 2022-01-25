Служба зайнятості пропонує низку освітніх можливостей

Серед комплексу заходів, які перебувають у центрі уваги для забезпечення продуктивної зайнятості громадян, є організація професійного навчання, що є одним з актуальних інструментів зниження рівня безробіття, підвищення якості трудового потенціалу.
Його основними цілями є набуття та вдосконалення професійних знань, умінь і навичок безробітних для забезпечення відповідного рівня професійної кваліфікації та конкурентоспроможності на ринку праці.
Протягом 2021 року за направленням Державної служби зайнятості у Запорізькій області професійне навчання проходило майже 1300 зареєстрованих безробітних. А рівень працевлаштування після закінчення профнавчання склав 98,2%.
«Які освітні можливості має у своєму арсеналі служба зайнятості? Професійне навчання дорослих – процес нелегкий та відповідальний і зорієнтований на подальше працевлаштування людини вже за новим фахом. І тут треба зважати, насамперед, на професійний досвід «студента», його кваліфікаційні уміння й навички та реальні потреби ринку праці», – інформує директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Враховуючи рівень освіти, професійний досвід, тривалість безробіття, у тому числі перебування на обліку в центрі зайнятості безробітним підбираються доступні для них види навчання: якщо безробітний не має професії, служба зайнятості надає змогу отримати ії шляхом первинної професійної підготовки. У 2021 році вперше отримали професію 17 безробітних;
- якщо отримана раніше професія не користується попитом у роботодавців-замовників кадрів або людина вже не може виконувати опановану професію, їй пропонується пройти перепідготовку, отримавши нову професію – таким правом скористались 80 осіб;
- у разі, коли здобута раніше професія потребує застосування нових знань, умінь та навичок, особі необхідно підвищити кваліфікацію для збільшення власної конкурентоспроможності на ринку праці. У 2021 році кваліфікацію підвищили 1194 особи.
За індивідуальною формою професійне навчання проходило 105 осіб.
Найзатребуванішими професіями були:
адміністратор
верстатник широкого профілю
електрогазозварник
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
кухар
молодша медична сестра
оператор котельні
продавець продовольчих товарів
Протягом 2021 року 90 осіб пройшли професійне навчання у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, у тому числі шляхом дистанційного навчання, зважаючи на карантинні обмеження.
Наразі також розвивається дуальна форма навчання безробітних . Ефективність та результативність навчання безробітних за такою формою, гарантована, адже воно передбачає врахування особливостей та специфіки виробництва, а весь навчальний процес супроводжують досвідчені педагогічні працівники та наставники від роботодавця. А поєднання отриманих теоретичних знань з практичним досвідом роботи на одному чи кількох підприємствах, дає змогу безробітному адаптуватися на робочому місці, а роботодавцю – отримати кваліфікованого фахівця. За 2021 рік 15 осіб пройшли навчання за дуальною формою за такими професіями як:
верстатник широкого профілю;
слюсар із складання металевих конструкцій;
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
електрогазозварник;
кухар та інші.
Також протягом 2021 року Запорізькою службою зайнятості було видано та реалізовано 16 ваучерів для підтримання конкурентноспроможності осіб на ринку праці.
У 2021 році в рамках співпраці з представниками проєкту EU4Skills/Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб (GIZ) 8 осіб підтвердили результати неформального навчання за професією «Кухар» в Одеському ЦПТО.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47