Літературний клуб «Книжковий світ» запрошує на творчу зустріч із письменником Жаном Кучмієм та співаком і композитором Анатолієм Сердюком

Літературний клуб «Книжковий світ» запрошує на творчу зустріч із письменником Жаном Кучмієм та співаком і композитором Анатолієм Сердюком

27 січня 2022 року о 14-00 в Центрі національних культур (5 поверх) відбудеться засідання літературного клубу «Книжковий світ».

Під час заходу відбудеться зустріч із почесним журналістом України, кавалером Золотої медалі української журналістики, письменником Жаном Кучмієм, а також співаком і композитором Анатолієм Сердюком.

Відбудеться презентація пісні «Моя Україна» Анатолія Сердюка, а також нових творів Жана Кучмія.

Захід відбудеться з дотриманням карантинних вимог та правил.

 Контактний телефон 787-53-56.
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