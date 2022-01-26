Літературний клуб «Книжковий світ» запрошує на творчу зустріч із письменником Жаном Кучмієм та співаком і композитором Анатолієм Сердюком

27 січня 2022 року о 14-00 в Центрі національних культур (5 поверх) відбудеться засідання літературного клубу «Книжковий світ».
Під час заходу відбудеться зустріч із почесним журналістом України, кавалером Золотої медалі української журналістики, письменником Жаном Кучмієм, а також співаком і композитором Анатолієм Сердюком.
Відбудеться презентація пісні «Моя Україна» Анатолія Сердюка, а також нових творів Жана Кучмія.
Захід відбудеться з дотриманням карантинних вимог та правил.
|Контактний телефон 787-53-56.