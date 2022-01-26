Рентні платежі запорізьких підприємств склали майже 1,7 мільярда гривень

У минулому році добувні компанії регіону спрямували до бюджетів усіх рівнів 1 мільярд 694 мільйони гривень рентної плати за користування надрами. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, платежі перевищили рівень 2020 року майже на 1,2 мільярда гривень.
Так, до державного бюджету надійшло 1 мільярд 184,5 мільйона гривень, до місцевих скарбниць – 509,6 мільйона гривень.
Підприємства Василівського району направили до бюджетів 1 мільярд 619,5 мільйона гривень, м. Запоріжжя – 29,3 мільйона гривень, від токмацьких і чернігівських платників скарбниці отримали майже 11 мільйонів гривень, пологівських, більмацьких та розівських – більше 9 мільйонів гривень, бердянських і приморських – 6,9 мільйона гривень, Запорізького району – 6,8 мільйона гривень тощо.
Всього торік на території області 579 суб’єктів господарювання на підставі спеціальних дозволів користувалися надрами та видобували корисні копалини.
Нагадуємо, 31 січня є граничним днем перерахування рентної плати за грудень 2021 року за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області