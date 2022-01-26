Театр Олени Алексеєвої запрошує на концерт пам’яті Висоцького

Вечір пам’яті до 84-річчя з дня народження Володимира Висоцького відбудеться у Запорізькому художньому музеї.
Нестримний талант Висоцького набув сили у період застою соціалістичної доби, але був передвісником неминучих змін. Твори В. Висоцького виконають музиканти Запорізького центру авторської пісні, який о’бєднав бардівську спільноту міста.
Чекаємо на вас 29 січня, о 15:00, в останній день роботи виставки “Духовний простір Миколи Колядка” (вхідний квиток до музею 15 грн.)
Видатний поет співак та актор В. Висоцький народився і жив у Москві, але він та його родина нерозривно пов’язані з Україною. Висоцький мав українське коріння і регулярно відвідував Україну. Наприкінці 1950-х він часто бував у Києві, оскільки тут, у театрі імені Лесі Українки, грала його наречена і майбутня перша дружина Ізольда Жукова.
Україна добре пам’ятає Висоцького. У багатьох містах йому встановлено пам’ятники, меморіальні дошки, на його честь названо бульвари, вулиці й провулки. У Києві по вулиці Воздвиженській, 40, діє музей-галерея “Висоцький”.
До речі, перша у світі вулиця, названа на честь Володимира Висоцького, з’явилася саме в Україні – 18 лютого 1987 року в місті Нетішин Хмельницької області. А 18 серпня того ж року на мапі Києва з’явився перший в світі бульвар Володимира Висоцького.