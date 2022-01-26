У Запоріжжі стартував регіональний конкурс «Благодійне Запоріжжя-2021»

25 січня 2022 р в Благодійному фонді «Карітас Запоріжжя» відбулася презентація регіонального конкурсу «Благодійне Запоріжжя-2021», що стартував в Запорізькій області.
Під час пресконференції організатори розповіли про основні засади, правила, організацію конкурсу, а також повідомили про особливості оцінювання заявок та церемонію нагородження.
В пресконференції взяли участь:
- Олександр Олійник, віце-президент Асоціація благодійників України, секретар Національного конкурсу “Благодійна Україна”;
- Оксана Лобко, виконавча директорка Асоціації благодійників України;
- Петро Бойко – спеціаліст з залучення ресурсів БО «БФ «Карітас Запоріжжя»;
- Юрій Вдовцов – фасилітатор по роботі з громадами/ОТГ БО «БФ «Карітас Запоріжжя»;
- Наталія Сиворакша – начальниця служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради;
- Флавій Кальницький – переможець в категорій кращий волонтер 2020 року по версії регіонального конкурсу «Благодійне Запоріжжя»
Вже четвертий рік поспіль партнером Асоціації благодійників України у проведенні конкурсу “Благодійне Запоріжжя-2021” виступає Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя».
Мета конкурсу – вшанувати кращих у Запорізькій області благодійників, меценатів і волонтерів, колективи установ та організацій, які реалізували значні благодійні проекти, а також публічно стимулювати їх до поширення ефективних доброчинних практик.
У конкурсі можуть брати участь:
– благодійники, які надавали благодійну допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 2021 року;
– благодійні проекти (ініціативи), реалізація яких (повністю або окремого етапу) була здійснена у зазначений період;
– суспільні інституції, які у цей період провадили діяльність, спрямовану на розвиток і підтримку благодійності в Україні, благоотримувачі, представники медіа.
Заявки на участь приймаються до 7 березня 2022 року на електронну адресу: konkurs.blago@gmail.com Конкурсну заявку можна скачати за посиланням:
Також організатори закликають разом із заявкою надсилати оцифровані фотографії, публікації, відгуки, рекомендації, які характеризують діяльність благодійника або хід реалізації благодійного проекту або ініціативи. Ці додатки можуть позитивно вплинути на кінцеву оцінку конкурсної заявки та визначення переможців і лауреатів конкурсу.
Цього року Оргкомітет Конкурсу визначив 25 конкурсних номінацій, за якими буде проводитись відбір. Заповнюючи заявку необхідно обрати одну, або декілька номінацій під які підпадає діяльність організації чи проєкт:
Основні колективні номінації:
Благодійність великого бізнесу
Благодійність середнього та малого бізнесу
Корпоративна благодійність
Колективне волонтерство
Всеукраїнська благодійність
Регіональна благодійність
Місцева благодійність
Благодійність в охороні здоров’я
Благодійність в освіті та науці
Благодійність в культурі та мистецтві
Благодійність в соціальній сфері
Благодійність в сфері екології та охорони довкілля
Благодійність в захисті України
Благодійність неурядового сектору
«Добро починається з тебе»
«Молодіжні благодійні ініціативи»
Благодійна акція року
«Платформа добра»
«Інновації в благодійності»
Індивідуальні номінації:
Благодійник року.
Волонтер року.
Менеджер року у сфері доброчинності.
Спеціальні номінації:
Народний благодійник.
Медіа і благодійність.
Допомога з-за кордону.
Церемонія нагородження відбудеться в 12 травня 2022 року в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї. Переможців та лауреатів конкурсу буде нагороджено дипломами і відзнакою «Янгол добра».
За детальнішою інформацією звертайтеся: +38 (098) 77 89 528 – Юрій.
Історія конкурсу: Національний конкурс «Благодійна Україна» – щорічний Всеукраїнський конкурс, заснований Всеукраїнською благодійною організацією «Асоціація благодійників України» з метою розвитку ефективного соціально-орієнтованого благодійництва, меценатства та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх організацій та практик. Конкурс розпочав свою історію у 2007 році, а в форматі «Благодійна Україна» – проводиться з 2012. У жовтні 2021 року стартував 15-й, а в рамках «Благодійна Україна» – 10-й Національний конкурс.