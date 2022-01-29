Компанія Sensar запроваджує у Запоріжжі медичну допомогу найвищого ґатунку

27 січня в Khortitsa Palace відбулась презентація нової універсальної Клініки Південного Сходу України – UniClinic. Ініціатори впровадження UniClinic у Запоріжжі мають на меті не тільки забезпечити надання пацієнтам високоякісної медичної допомоги за сучасним світовими стандартами, але й сформувати єдиний медичний простір для вітчизняних та іноземних фахівців, де буде змога підвищувати свою кваліфікацію, влаштовувати медичні конференції та форуми, а також лекторії та майстер-класи для молодих працівників. Тож UniClinic має намір розвивати українську медицину та сформувати потужну спільноту висококваліфікованих лікарів.
За словами експертів, UniСlinic – перша приватна клініка, що не має аналогів на території Південного Сходу України як щодо технічного і технологічного оснащення, так і щодо складу команди фахівців.
Відкриття Клініки заплановано на весну 2022 року і наразі тривають фінальні будівельні роботи та завершується процес оснащення Клініки медичним обладнанням.
Адреса Клініки: вул. Святого Миколая, 27, м. Запоріжжя.
Клініка загальною площею 7500 м2, є найбільшим та найпотужнішим приватним медичним закладом не тільки всього Південного Сходу України, а й України в цілому.
UniClinic працює за 50 медичними напрямками та має 5 підрозділів:
хірургічний стаціонар
денний стаціонар
поліклініку
діагностичне відділення
лабораторне відділення
UniClinic забезпечує надання на високому рівні догоспітальної та госпітальної планової і ургентної медичної допомоги за всіма основними видами: екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна.
Хірургічний стаціонар Клініки з блоком Інтенсивної терапії дозволяє у режимі 24/7/365 виконувати операції всіх видів складності за профілями: загальна хірургія, кардіохірургія, трансплантологія, судинна хірургія, ендоваскулярна хірургія, онкологія, пластична хірургія, мамологія, нейрохірургія, травматологія і ортопедія, гінекологія, урологія, проктологія, оториноларингологія та інші.
Денний стаціонар приймає пацієнтів для виконання лікарських призначень, проведення онкохіміотерапії з комфортним перебуванням в Клініці.
Поліклініка – це більше ніж 40 кабінетів за напрямками терапія, хірургія, педіатрія.
UniClinic співпрацює з НСЗУ, тому кожен має можливість підписати декларацію з сімейним лікарем та обслуговуватись в Клініці за напрямом Сімейна медицина.
Діагностичне відділення UniClinic представляє собою високотехнологічний парк медичного обладнання експертного рівня останнього покоління, яке необхідне для виявлення та лікування захворювань, особливо на ранніх стадіях. В Клініці представлені такі світові виробники діагностичного обладнання як Hill-Rom, Trumf, Siemens Healthcare, General Electric, Karl Storz, Nihon Kohden, Medtronic, Fujinon, Alsa Apparecchi Medicali, Biomerieux, Sysmex, Bio-Rad, Roche Diagnostics, Vestfrost Solutions, Leica та інші.
Автоматизоване оснащення власної Лабораторії UniClinic дозволяє виконувати будь-яку надточну скринінгову діагностику біохімічного матеріалу. Експрес-інтраопераційне та імуногістохімічне дослідження, що особливо важливі при обранні об’єму операції та найефективнішої схеми до- та післяопераційної протипухлинної хіміотерапії у пацієнтів з онкологічним захворюванням, будуть доступні в Лабораторії Клініки.
Особлива увага в UniClinic приділяється безпеці та цілодобовому догляду за пацієнтами на всіх етапах перебування в Клініці, що реалізована за допомогою сучасних автоматизованих систем контролю і діджиталізації. Клініка має автоматизовані: центральне стерилізаційне відділення, кисневу станцію, систему постачання та розподілу медичних газів. Готель, ресторан, кафе, достатня кількість паркомісць для відвідувачів Клініки – створить необхідний комфорт та зручність.
Діяльність Клініки спрямована на надання медичного обслуговування нового рівня мешканцям не тільки Запорізького регіону, а й всієї України.
«Ціль та задачі, які ми ставили перед собою при створенні UniClinic – це турбота про здоров’я пацієнта, його комфорт, а головне – надання своєчасної, доступної, ефективної, якісної та безпечної медичної допомоги. Дотримання міжнародних протоколів діагностики, профілактики та лікування – наші головні принципи роботи з пацієнтом, – коментує провідний лікар-хірург UniClinic, доктор медичних наук, професор Дмитро Рязанов. – Можливість для пацієнта отримати всі види медичних послуг в одному лікувальному закладі, від консультації, діагностичних і лабораторних досліджень до повноцінного лікування, хірургічних втручань, – є унікальною та гарантує своєчасну, повну та якісну медичну допомогу, у тому числі, екстрену. Висока кваліфікація лікарів Клініки, їх багаторічний досвід та командна робота створює єдиний механізм для збереження та відновлення здоров`я людини в UniClinic», – підсумував Дмитро Рязанов.
Будівництво Клініки реалізовано Запорізькою компанією-забудовником Sensar в співпрації з архітектурним бюро «АІММ».
Унікальна будівля UniClinic – це найяскравіший приклад поєднання сучасних та технологічних тенденцій в будівництві, які реалізує Sensar у своїх проєктах.
Команда Sensar змогла спроєктувати та реалізувати на цьому об’єкті:
Кліматичну систему для забезпечення подачі повітря в усі приміщення Клініки
Контрольовану вентиляційну систему очищення повітря для операційних блоків, що класифікована за стандартами ISO 5
Систему обігріву стін в операційних блоках
Спеціальні приміщення для променевої апаратури із застосуванням рентгенозахисних матеріалів
Індивідуальну систему допуску в Клініку для забезпечення безпеки пацієнтів
Унікальний дизайнерський фасад, який буде виконаний на 100 % з протиударного скла
«Зведення Клініки найвищого рівня для Sensar – це великий і впевнений крок у майбутнє. Пишаємось ще одним корисним проєктом для Запоріжжя», – відзначає Марк Марченко, генеральний директор компанії-забудовника Sensar.