Ринок праці Запорізької області

Станом на 28 січня 2022 року чисельність безробітних громадян по області становила 15,1 тис. осіб, з них 13,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 28 січня 2022 року – 1109 одиниць (у м. Запоріжжі – 605 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 14 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітні особи).
З початку січня 2022 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 154 громадянина. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 53 безробітні особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.