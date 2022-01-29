За судовими рішеннями у податкових спорах до бюджету надійде понад два мільярда гривень

У минулому році суди різних інстанцій розглянули 1834 справи між запорізькими платниками та податковою службою регіону на загальну суму 2 мільярди 289 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
На користь податкових органів винесено 1560 рішень на суму 2 мільярди 16 мільйонів гривень, що склало 85 відсотків від кількості справ та 88 відсотків – від сум. Суб’єкти господарювання виграли 274 справи на 273 мільйони гривень.
За позовами до органів ДПС про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень позицію фахівців податкової суди підтримали у 253 справах на суму 413 мільйонів гривень, правоту платників доведено у 98 випадках на суму 106 мільйонів гривень.
У справах за позовами податкової служби до суб’єктів господарювання судді винесли 1153 рішення на користь держави із загальною сумою 1 мільярд 537 мільйонів гривень, платники виграли 16 справ на суму 12,7 мільйона гривень.
Крім того, за порушеними справами про банкрутство до бюджетів надійшло 58 мільйонів гривень, у результаті стягнення заборгованості – майже 45 мільйонів гривень, за справами про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень – понад 22 мільйони гривень.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області