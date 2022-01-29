«Запоріжгаз Збут» має намір через суд стягнути 23 млн грн боргів за газ

У 2021 році постачальник енергоресурсів «Запоріжгаз Збут», який працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», направив до суду 2,4 тисяч справ щодо побутових споживачів, які систематично не оплачують спожитий природний газ. Сума заборгованості по цих справах перевищила 23 млн. грн. Про це під час наради у ЗОДА з питань діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу розповіла директор компанії Юлія Бурдак.
«Звернення до суду — крайній захід. До нього ми вдаємося, коли розуміємо, що споживач не йде назустріч постачальнику і продовжує накопичувати борг», — зазначила Юлія Бурдак.
За її словами, вирішити проблему допоможе оформлення договору реструктуризації на погашення заборгованості частинами. Процедура проста, з документів потрібні лише паспорт та ІПН.
З серпня 2021 року набув чинності Закон України № 1657-IX, згідно з яким відключення боржників від газопостачання у разі несплати заборонено лише у «червоній» зоні. На даний момент у Запорізькій області встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Таким чином, постачальник може передавати оператору ГРС особові рахунки боржників на відключення.
2021 року ТОВ «Запоріжгаз Збут» запропонувало клієнтам альтернативний варіант оплати за газ — не за фактом споживання, а рівними частинами протягом року в рамках тарифу «Твій газ Рівномірний платіж». Споживачі, які скористалися пропозицією, у грудні зменшили платежі на 6,6 млн грн порівняно з фактичним споживанням. Для одного споживача платіжка зменшилась у середньому на 900 грн.
Нагадаємо, до 30 квітня 2022 року побутові клієнти ТОВ «Запоріжгаз Збут» оплачують газ за ціною 7,99 грн/м3.