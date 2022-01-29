Запорізькі підприємства перерахували до держбюджету майже мільярд гривень податку на прибуток

У 2021 році запорізькі компанії сплатили до державного бюджету 968 мільйонів гривень податку на прибуток. Це на 127 мільйонів гривень або на 29 відсотків більше, ніж у 2020 році.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, підприємства м. Запоріжжя забезпечили до державної скарбниці понад 660 мільйонів гривень. Від мелітопольських та веселівських платників надійшло близько 115 мільйонів гривень, бердянських і приморських – 78,5 мільйона гривень, вільнянських та новомиколаївських – майже 25 мільйонів гривень, пологівських, більмацьких та розівських – 22 мільйони гривень, токмацьких і чернігівських – 20,4 мільйона гривень, оріхівських та гуляйпільських – 13,7 мільйона гривень, енергодарських, кам’янсько-дніпровських та великобілозерських – 11,4 мільйона гривень тощо.
Нагадаємо, 90 відсотків податку на прибуток підприємств зараховується до державного бюджету. Базова ставка податку на прибуток становить 18 відсотків.
Відповідно Податкового кодексу України платники податку на прибуток (крім платників, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” зі змінами та доповненнями зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подають разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність. Неприбуткові підприємства, установи та організації подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області