Екіпажі з України пройшли реєстрацію на ралі в Монако

6 українських екіпажів із Запоріжжя, Львова, Тернополя, Києва, Чернівців пройшли реєстрацію для участі у гонці Ralley Monte-Carlo. Автомобілі прибули до міста Валанс до Франції сьогодні вранці. Два «ушасті» запорожці та «Москвич» подолали шлях понад 2000 км на своїх чотирьох. Інші автомобілі переміщалися на лафетах. Усі автомобілі пройшли технічну комісію та були допущені до участі у гонці. Основна умова комісарів організаторів-автомобільного клубу Монако-автомобіль повинен бути повністю справним та автентичним (виняток – гальма). Проте, за словами учасників минулих років, ніхто не розкриватиме стандартний на вигляд блок, цікавитися «начинкою» заднього мосту або вивчатиме форму важелів підвіски. У реєстраційному аркуші – майже два десятки екіпажів із різних країн. Єдині, хто не зміг потрапити на старт ралі, – англійські екіпажі. Причиною стали обмеження COVID-19.
Серед українських учасників ралі, два жіночі екіпажі з Німеччини та України. Жінки змагаються у трьох класах: окремий жіночий залік, командний залік та загальний залік. Німеччину представляють дві учасниці на ретро-автомобілі британської марки «Тріумф».
Марина Моісеєнко