Книгарня «Є» та видавництво «Білка» запрошують на презентацію книги о. Ігоря Савви «Вихід» за участю автора. Модерує Валентин Терлецький. Захід відбудеться 3 лютого. Початок о 18:30.
«Вихід» — розповідь о. Ігоря Савви про внутрішній світ УПЦ МП. Той світ, котрий старанно прихований від прихожан канонами, догмами, завуальований розкішшю парчевих риз і блиском дорогоцінних каменів у золотих митрах ієрархів.
Це світ, у якому Боже Слово поступається місцем словоблуддю, де Істина проповідується під строгим кутом московського фарисейства, а сам Спаситель підміняється образом «білого царя-імператора», чиї православні легіонери покликані окупувати весь світ.
Цитата Євангелія «Буде одне стадо і один пастух» там тлумачиться однозначно: має постати єдиний «русскій мір» і для цього імперія не шкодує жодних ресурсів та не гребує жодними методами.
Нічого святого – ось доктрина московського православія. І Україна через свою демократичність та свободолюство є найбільшою перепоною для цілковитої окупації.УВАГА! Захід відбудеться із дотриманням всіх карантинних норм і вимог.Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
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