За спеціальне водокористування запорізькі підприємства сплатили понад чверть мільярда гривень

Упродовж минулого року від підприємств Запорізького регіону до бюджетів усіх рівнів надійшло 266 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води. Порівняно з 2020 роком надходження зросли на півтора мільйона гривень.
Так, до державного бюджету перераховано понад 146 мільйонів гривень, до місцевих скарбниць – майже 120 мільйонів гривень.
Найбільші платежі забезпечили суб’єкти господарювання м. Енергодар – більше 130 мільйонів гривень та компанії м. Запоріжжя – понад 100 мільйонів гривень.
Всього в області зареєстровано 493 платники, які на підставі спеціальних дозволів користуються або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом її забору з водних об’єктів чи використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
Зазначимо, розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води здійснюється у Додатку 5 до податкової декларації з рентної плати.
Для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий розрахунок (для отримання інформації щодо кодифікації водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води слід звертатись до установи, де отримано дозвіл на спеціальне водокористування).
У Додатку 5 заповнюються всі рядки усіх розділів, у разі незаповнення рядка через відсутність значення – він прокреслюються (у разі подання в паперовому вигляді) або не заповнюється (у разі подання засобами електронного зв’язку). Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області