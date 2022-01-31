Запорізький екіпаж та ще 3 з 7 українських команд прибули до міста Валанс до Франції для участі у гонці Rallye Monte-Carlo Classic.

Запорізький екіпаж представляє Роман Щипков та Олексій Бурбак. Автомобіль «ЗАЗ» прибув до міста Валанс своїм ходом, подолавши понад 2000 кілометрів. “Дефіле” українських автомобілів розпочнеться з проходження технічної комісії та реєстрації учасників 30.01.2022 о 15:00. Автомобілі пройдуть огляд на спеціальному майданчику, там на машини будуть встановлені gps-трекери, за якими організатори ралі відстежуватимуть переміщення екіпажів за маршрутом понад 400 км. Крім запорізької команди, Україну представляють екіпажі з Києва, Тернополя, Львова та Чернівців. Вони змагатимуться з авто у категорії 50 – 60 років випуску. До змагань організатори допустили український ретро-автомобіль з нагоди 60-ї річниці випуску першого ЗАЗ-965.
Стартують учасники у плюсовій температурній зоні, а потім проїжджатимуть через гори, де на дорогах часто і сніг, і ожеледиця. Ралійна траса вважається справжнім випробуванням багатьох ретро-автомобілів.
Українська команда вперше бере участь у престижному Rallye Monte-Carlo.