Як підібрати слуховий апарат із Bluetooth

Одним із способів корекції слуху при його порушенні є використання завушного слухового апарату. Це компактний пристрій, який кріпиться до вушної раковини ззаду. Звук передається у вухо у вигляді гнучкої силіконової трубки з мікрофоном. Типовий варіант – слуховий апарат Bluetooth, оснащений електронним перетворювачем звуку, за допомогою якого можна комфортно спілкуватися зі співрозмовниками, слухати музику і навіть дзвонити по телефону.
На відміну від аналогових моделей, цифрові пристрої підтримують додаткові функції, за допомогою яких можна не тільки посилювати звуки, але й очищати їх від шуму, виділяти частотний діапазон і т. д.
Легкий компактний пристрій практично не відчувається на вусі. Він здатний зробити життя комфортним для тих, хто страждає на порушення слуху і відчуває проблеми зі спілкуванням. Випускаються моделі для людей похилого віку, а також дорослих та дітей. У «ЦЕНТРІ СЛУХУ» можна підібрати відповідний варіант, у тому числі замовити пристрій, виготовлений під конкретний зліпок вуха, який анатомічно повторюватиме будову вушного каналу.
Навіщо потрібна функція Bluetooth у слуховому апараті
Підтримка бездротового з’єднання Bluetooth дозволяє розширити функціональність цієї категорії пристроїв. Крім основної функції посилення звуку, користувачеві надаються такі корисні можливості:
- здійснення дзвінків на телефон із вільними руками;
- прослуховування музики без навушників;
- дистанційне керування приладом (зручне регулювання гучності та чутливості).
Більше того, цей прилад можуть використовувати навіть ті, хто не має проблем зі слухом. По суті він замінює собою звичайну Bluetooth-гарнітуру, забезпечуючи додатково посилення слабкого звукового сигналу, а також деякі інші корисні функції, наприклад, виділення мови співрозмовника, фільтрація сторонніх звуків. Таку гарнітуру зручно використовувати під час роботи в умовах підвищеного звукового фону або за необхідності дистанційного спілкування.
На що звернути увагу під час вибору
Крім наявності бездротового інтерфейсу, варто звертати увагу і на інші важливі особливості завушного слухового апарату:
- чутливість;
- ступінь посилення звуку;
- швидкодія;
- діапазон частот, що підтримується.
Також корисні можуть бути функції автоматичного виділення мови, придушення сторонніх шумів, наприклад, при сильному вітрі. Деякі моделі мають вбудовані програми, переключаючи які, можна домогтися кращої роботи приладу в залежності від оточення (на відкритому повітрі або всередині приміщення). Також корисним є режим м’якого шумоподавлення, при якому автоматично відсіватиметься фоновий шум, створюваний побутовою технікою, з одночасним посиленням мовних звуків.
Де придбати слуховий апарат із функцією Bluetooth
Бажаючим придбати якісний пристрій, здатний забезпечити комфортне спілкування при виявлених порушеннях слуху, рекомендуємо звернути увагу на товари, що їх пропонує «ЦЕНТР СЛУХУ». На сайті https://sluh.com.ua/ можна підібрати відповідний варіант слухового апарату, що підтримує бездротове підключення.
Переваги «ЦЕНТР СЛУХУ»:
- великий вибір сучасних моделей;
- офіційна гарантія на будь-який куплений товар;
- доставка у будь-яке місто України.