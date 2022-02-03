City24: розумний контроль коштів та суттєва економія часу

Онлайн-сервіси переказів – зручна альтернатива банкам
Ще нещодавно ніхто й уявити не міг, що фінансові операції можуть здійснюватися протягом хвилини – це було просто недосяжним. Для того щоб оплатити комунальні рахунки або перевести гроші на банківський рахунок, потрібно було витратити багато часу. Зараз все інакше – транзакції проводяться так швидко, що про це навіть не замислюєшся: кілька кліків – і все, справа вирішена.
Переважна більшість вважає за краще користуватися терміналами, встановленими повсюдно – в маленьких магазинчиках, торгових центрах і просто посеред вулиці. Зрозуміло, це зручно, сучасно та практично, але можна зовсім не виходити з дому – для цього потрібен лише доступ до інтернету. Дистанційними платіжними сервісами можна скористатися з будь-якого пристрою, будь то ПК, ноутбук або планшет.
City24 не підведе – встановіть програму на свій телефон і користуйтеся ним, коли забажаєте
Це один із найпопулярніших сервісів, ім’я якого вам точно знайоме. Зайшовши на головну сторінку офіційного сайту, зверху ви побачите слоган, що City24 – «Більше, ніж банк». Хочеться додати, що насамперед – зручніше. Підключившись до системи, ви зможете здійснювати платежі в будь-який комфортний для вас час, не підлаштовуючись під зовнішні обставини. На сайті вам стануть доступними безліч типів послуг, всього “асортимент” налічує більш ніж 5000 найменувань. Тут вам доступні:
Оплата комунальних послуг та податків;
Поповнення інтернету, телебачення, мобільного зв’язку;
Продовження контрактів страхування та охорони;
Погашення кредитів МФО та інших фінустанов та багато іншого.
Сьогодні не потрібно спеціально кудись виходити, щоб перевести гроші на рахунок іншої людини – все це робиться через комп’ютер або телефон і займає пару хвилин.
Миттєва реєстрація
Сіті24 має багато переваг. Основний плюс – це зрозумілий, максимально структурований інтерфейс, заплутатися в якому просто неможливо. Дизайн простий, лаконічний, але це і на краще – користувача нічого не відволікатиме від роботи.
Для створення особистого облікового запису потрібно вказати номер мобільного, до якого і буде прив’язаний ваш профіль. Все це займає хвилину часу. Маючи обліковий запис, ви зможете регулярно переглядати історію платежів та знаходити потрібну транзакцію. Це, звичайно ж, не всі переваги – з іншими ви познайомитеся пізніше. Приєднуйтесь до Сіті24 та розпоряджуйтесь часом раціонально.