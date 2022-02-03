“Декаданс” запрошує на побачення

"Декаданс" запрошує на побачення

Презентація кліпу Декаданс «У вічності безліч облич”.

5 лютого, субота, 16-00. Бібліотека на Ситова, 6 (Космос).

Ця робота знята після п’ятирічної перерви в кліповому доробку гурту

Захід присвячено 30-річчю групи, який вона святкує в цьому році

У програмі – презентація кліпу, творча зустріч з Валентином Терлецьким та знімальною групою (Дмитро Богуславський та Олег Космина), розповідь про роботу над кліпом, показ фрагментів, які не увійшли в кліп та закадрових моментів, акустичний міні-концерт лідера гурту “Декаданс” з маловідомими, старими та новими піснями групи!

А також сюрприз!

Цього ж дня відбудеться презентація кліпу музикантів Vadim Siroshtan та Владимир Кондратенко на пісню “Місто”, автором слів якої є Валентин Терлецький.

На зустрічі можна придбати книги Валентина з автографом та диски групи.

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