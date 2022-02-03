“Декаданс” запрошує на побачення

Презентація кліпу Декаданс «У вічності безліч облич”.
5 лютого, субота, 16-00. Бібліотека на Ситова, 6 (Космос).
Ця робота знята після п’ятирічної перерви в кліповому доробку гурту
Захід присвячено 30-річчю групи, який вона святкує в цьому році
У програмі – презентація кліпу, творча зустріч з Валентином Терлецьким та знімальною групою (Дмитро Богуславський та Олег Космина), розповідь про роботу над кліпом, показ фрагментів, які не увійшли в кліп та закадрових моментів, акустичний міні-концерт лідера гурту “Декаданс” з маловідомими, старими та новими піснями групи!
А також сюрприз!
Цього ж дня відбудеться презентація кліпу музикантів Vadim Siroshtan та Владимир Кондратенко на пісню “Місто”, автором слів якої є Валентин Терлецький.
На зустрічі можна придбати книги Валентина з автографом та диски групи.