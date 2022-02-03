Для роботодавців діє програма з відшкодування витрат на сплату ЄСВ

Однією з активних програм служби зайнятості є надання компенсації фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) за працевлаштування осіб, яким надано статус безробітного, на нові робочі місця.
Надання компенсації регулюється ст. 26 та частиною другою ст. 27 Закону України «Про зайнятість населення» та Постановою Кабінету Міністрів України № 347 від 15 квітні 2013 р. (зі змінами) «Деякі питання реалізації статті 26 та ч. 2 ст. 27 Закону України «Про зайнятість населення».
Основною метою зазначеної програми є стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць.
Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних з квотної категорії громадян (учасники бойових дій, молодь, яка закінчила навчання у закладах та вперше приймається на роботу, особи передпенсійного віку та ін.).
Крім того, право на компенсацію має роботодавець, який є суб’єктом малого підприємництва та працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості.
Відшкодування витрат роботодавця у розмірі єдиного внеску здійснюється протягом року з моменту працевлаштування особи.
«За 2021 рік Запорізькою обласною службою зайнятості було прийнято 240 рішень щодо компенсації ЄВ (з них 52 – за працевлаштування квотної категорії громадян, 188 – в пріоритетних видах економічної діяльності), в тому числі по м. Запоріжжя – 43, по Запорізькій області – 197. Загалом в 2021 році 137 роботодавців Запорізького регіону скористались фінансовою підтримкою у вигляді компенсації єдиного внеску за створення ними нових робочих місць та працевлаштування безробітних осіб. У 2021 році на відшкодування роботодавцям єдиного соціального внеску з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття було профінансовано 3380,4 тис. грн.», – розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47