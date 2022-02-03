Покарання без ув’язнення, без ізоляції від суспільства, а з користю для нього – це суть пробації. Такі засуджені допомагають комунальникам та громаді в цілому чистити місто від сміття, снігових наметів, опалого листя тощо.
За незначні кримінальні правопорушення, судом людям призначаються громадські роботи. По області у 2021 році на обліку органів пробації перебувало 765 правопорушників, засуджених до громадських робіт. На 1 січня 2022 року 206 клієнтів пробації продовжують відбувати покарання. Відпрацювали громадські роботи 425 таких засуджених.
Громадські роботи за системою пробації призначають за місцем проживання засудженого. Перелік робіт визначають місцеві органи влади.У м. Запоріжжя новацією 2021 року стало включення нових об’єктів, де таке покарання відбувають клієнти пробації, – некомерційні підприємства Об’єднання співвласників багатоповерхових будинків по Хортицькому та Дніпровському районах. Цього року на розгляд міської ради внесено проєкт про доповнення таких об’єктів по Вознесенівському та Комунарському районах.
Пробація важлива тим, що людина відбуває покарання в громаді, а не в місцях позбавлення волі. Громадські роботи є безоплатними й місцеві бюджети економлять на цьому. За минулий рік на громадських роботах клієнти пробації відпрацювали понад 45 тисяч годин, завдяки яким економія місцевих бюджетів склала понад один мільйон гривень.
Філія Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій області
Минулого року засуджені Запорізької області відпрацювали понад 45 тисяч годин громадських робіт
Покарання без ув’язнення, без ізоляції від суспільства, а з користю для нього – це суть пробації. Такі засуджені допомагають комунальникам та громаді в цілому чистити місто від сміття, снігових наметів, опалого листя тощо.