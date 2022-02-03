Оплата комунальних послуг без головного болю

Це цілком реально!
Для більшості з нас це проблематично – потрібно знову розбиратися з точною сумою платежу, телефонувати з уточнюючими питаннями на гарячу лінію обслуговуючої компанії та йти у відділення банку чи пошти, щоб здійснити транзакцію.
Але в 21 столітті все набагато простіше – якщо ви хочете йти в ногу з часом, зверніть увагу на віртуальні платіжні системи, як от, наприклад, Bank24.
Це сервіс, яким ви залишитесь задоволені, так як тут є все, що може знадобитися.
Оплата комунальних послуг і не тільки – що ще пропонує Bank24?
Переказ будь-якої грошової суми на карту – щоправда, тільки в межах України.
Поповнення мобільного рахунку незалежно від оператора, який вас обслуговує.
Здійснення інших платежів – інтернет, телебачення тощо.
Також тут можна розрахуватися зі службою таксі та здійснити деякі онлайн-покупки.
Реєстрація не є обов’язковою, але створення облікового запису дасть вам змогу скористатися додатковими опціями, як, наприклад, створення календаря для автоматичних оплат та шаблонів. Також зареєстрований користувач має змогу переглядати історію платежів – таким чином ви точно не заплутаєтесь, коли була здійснена та чи інша транзакція.
Реєстраційний процес займе у вас всього декілька хвилин. Після натиснення на кнопку в правому верхньому кутку екрану перед вами відкриється невеликий формуляр для заповнення. Ви вписуєте свої дані – номер мобільного, прізвище та ім’я, а потім генеруєте пароль. Можна скористатися комбінацією, яку пропонує система – запам’ятовувати її необов’язково, так як всі паролі зберігаються у вашому Google-акаунті.
Оплата комунальних послуг з Банк24 – це дійсно зручно і практично: ви зекономите свій час і не будете нервувати перед черговим візитом в банк.
Переваги сервісу
Стовідсотковий захист особистих даних клієнта.
Повернення коштів на рахунок відправника у разі відхилення транзакції.
Можливість мінімально адаптувати інтерфейс під себе – наприклад, обрати зручну для себе мову з трьох можливих.
Наявність необхідного функціоналу.
Стильне та лаконічне оформлення головної сторінки сайту.
Структуроване меню.
Підключення додаткових необхідних опцій.
Станьте клієнтом Банк24 та оцініть, наскільки швидкими можуть бути фінансові операції, які можна здійснювати в будь-який час, сидячи вдома за робочим столом. Аби ознайомитися з усім функціоналом, радимо переглянути сайт та переконатися в цьому самостійно. Ми впевнені, що з ним деякі рутинні завдання стануть значно простішими для виконання, а заощадження дорогоцінного часу буде приємним бонусом.