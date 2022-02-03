Понад 900 мільйонів гривень єдиного внеску – від запорізьких платників￼

За перший місяць поточного року запорізькі компанії і підприємці сплатили до пенсійного і соціальних фондів 914 мільйонів 651 тисячу гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, січневі надходження 2021 року перевищені на 148,4 мільйона гривень або на 19 відсотків.
Серед найбільших платників – підприємства-виробники електроенергії, заклади медицини і освіти, установи державного управління та оборонного сектора.
Станом на початок 2022 року в регіоні на обліку перебувало майже 172 тисячі платників єдиного внеску, з яких 54198 – це суб’єкти господарювання-юридичні особи, 117 774 – фізичні особи. Порівняно із аналогічним періодом минулого року їхня кількість зросла більш ніж на дві тисячі.
Нагадаємо, 9 лютого є останнім днем подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум утриманого з них податку, сум нарахованого єдиного внеску за ІV квартал 2021 року, а 21 лютого – граничний день сплати (доплати) єдиного внеску, нарахованого за 2021 рік фізичними особами-підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та роботодавцями за найманих працівників за січень. Для гірничих підприємств останній день перерахування єдиного внеску припадає на 28 лютого.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області