У 2021 році лісівники досягли кращих показників галузі за 30 років￼

Про це повідомив Голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.
«У бюджети всіх рівнів сплачено 8,9 млрд грн податків. Це на 148% більше, ніж у 2020 році», – підкреслив Юрій Болоховець.
Виручка від реалізації продукції склала 22,7 млрд грн. Це на 157% більше, ніж у 2020 році.
Чистий прибуток підприємств склав 921,5 млн грн. Це на 461% більше, ніж у попередній рік. Крім того, влітку 2021 року Уряд зменшив відсоток відрахування до бюджету частини чистого прибутку з 80% до 50%. Це дозволяє закуповувати більше протипожежної техніки з обладнанням та систем спостереження для запобігання виникнення лісових пожеж. Також підприємства зможуть збільшити обсяги вирощування посадкового матеріалу для висадки 1 мільярду дерев в рамках програми Президента «Зелена країна».
Капітальні інвестиції склали 1181,2 млн грн. Це на 346% більше, ніж у 2020 році. Лісгоспи отримали близько 100 одиниць нової техніки для охорони лісу від пожеж і браконьєрів.
Середньомісячна заробітна плата, у порівнянні з 2020 роком, зросла на 163% і склала 17 445 грн.
Крім того, площі лісових пожеж зменшилися у 256 разів. Такі показники вдалося досягти завдяки новітнім космічним системам оповіщення, оновленню матеріально-технічної бази, протипожежним навчанням лісівників та сприятливим погодним умовам.
Коефіцієнт відновлення лісу – 1,1. Співвідношення зрубаного і посадженого лісу найвище за 5 років.
У 2021 році лісівники висаджено близько 240 млн деревних рослин. У тому числі, у рамках програми Президента «Зелена країна» – 59 млн сіянців. У 2022 році запланована висадка близько 300 мільйонів деревних рослин.
У бюджети всіх рівнів сплачено 19,7 млн грн податків. Це на 114% більше, ніж у 2020 році.
Виручка від реалізації продукції по лісогосподарським підприємствам Запорізької області склала майже 35 млн грн. Це на 112% більше, ніж у 2020 році. Про це повідомив начальник Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир Селюк.
Чистий прибуток підприємств склав 554,0 тис. грн. Капітальні інвестиції склали 898,0 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата, у порівнянні з 2020 роком, зросла на 119% і склала 8088 грн.
Площі лісових пожеж зменшилися у 10 разів.
«В рамках програми Президента «Зелена країна» фактично за 2021 рік висаджено понад 4,3 млн дерев та створено 732 гектари нових лісів. В 2021 році лісівники області найчастіше висаджували дуб звичайний (35%), робінію псевдоакацію (35 %), сосну кримську та звичайну (13%), ясен звичайний (12%) та інші (5 % – маслина вузьколиста, клен татарський та аморфа кущова) лісотвірні породи. Також, наша область не буде зменшувати темпи створення нових лісів і в наступному році. Лісівниками Запорізької області вже заплановано в 2022 році висадити 1000 гектарів нових лісів», – підкреслив Володимир Селюк.
Відслідкувати хід реалізації програми, а також взяти в ній участь можна на сайті https://zelenakraina.gov.ua/.