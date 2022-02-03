У січні податківці видали запоріжцям понад чотири тисячі безкоштовних Е-ключів

За перший місяць року фахівці податкової служби регіону видали платникам 4,3 тисячі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Протягом місяця за електронними довірчими послугами звернулися більше двох тисяч клієнтів.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, на даний час електронні ключі податкової служби підтримують десятки державних сервісів та приватних організацій, водночас більшість податкових послуг доступні в Електронному кабінеті платника: https://cabinet.tax.gov.ua.
Нагадаємо, нові сертифікати можна формувати самостійно в онлайн-режимі або за допомогою програми, яку необхідно завантажити з сайту Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС: http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
Цей сервіс доступний для користувачів, які мають:
– чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку дії яких залишилося декілька днів);
– незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
– особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.
Докладна інформація про отримання електронних довірчих послуг, у тому числі для програмних РРО, розміщена за посиланням: https://acskidd.gov.ua/etrusted-services.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області