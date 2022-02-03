Увага! «Прямі телефонні лінії» ПФУ

У лютому поточного року спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проведуть тематичні «прямі» телефонні лінії з наступних питань:
8 лютого з 13:00 до 16:00 – за телефоном 702-32-30 – щодо пенсійного забезпечення осіб, які брали участь у бойових діях під час АТО;
18 лютого з 13:00 до 16:00 – за телефоном 702-32-35 – щодо сплати збору на загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з окремих видів господарських операцій;
24 лютого з 8:00 до 12:00 – за телефоном 213-23-61 – щодо запобігання та виявлення корупції.