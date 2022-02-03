«Запоріжгаз Збут»: ціна газу для населення зафиксирована до травня

Постачальник енергоресурсів ТОВ «Запоріжгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», зберігає ціну газу для побутових споживачів на рівні 7,99 грн за кубометр до травня поточного року.
«Завдяки укладеним контрактам, нам вдається утримувати стабільну вартість газу для населення. При цьому ціна ресурсу на європейському ринку лише за останній тиждень зросла на 11% – до 1100 доларів за тисячу кубометрів. Ми бачимо, що у лютому в рамках місячних тарифів низка постачальників пропонує ціну, яка перевищує 57 гривень за куб», — коментує ситуацію на газовому ринку директор компанії «Запоріжгаз Збут» Юлія Бурдак.
У травні минулого року «Запоріжгаз Збут» запропонував клієнтам два річні тарифи — «Твій газ Річний» та «Твій газ Рівномірний платіж» із фіксованою ціною 7,99 грн за кубометр.
При цьому клієнти, які обрали «рівномірний» тариф (понад 8 тис. споживачів), змогли зменшити свої платежі за газ у січні на 6,6 млн грн у порівнянні з розрахунком за фактичне споживання. Завдяки оплаті газу рівними частинами влітку та взимку, минулого місяця сума у квитанції для одного клієнта зменшилася в середньому на 900 грн.
Стати клієнтом ТОВ «Запоріжгаз Збут» можна, залишивши заявку у вайбер-боті 7104ua, на сайті постачальника або у відділеннях «ТВІЙ ГАЗЗБУТ».