Запоріжці сплатили до державної скарбниці 863 мільйони гривень￼

У січні запорізькі платники податків перерахували до державного бюджету 863 мільйони 377 тисяч гривень, що у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року на 18 відсотків більше. Додаткові надходження склали майже 132 мільйони гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Більшу частину доходів скарбниці займає податок на додану вартість – з початку року компанії і підприємства регіону спрямували 544 мільйони гривень, що на 82,2 мільйона гривень або на 18 відсотків більше, ніж торік.
Роботодавці і мешканці області направили до держбюджету 222 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб, збільшивши відрахування до показника січня попереднього року на 41 мільйон гривень.
Також з доходів запоріжців скарбниця отримала 68 мільйонів гривень військового збору, зростання до аналогічного періоду 2021 року становить 12,2 мільйона гривень або 22 відсотки.
Крім того, підприємства, установи і організації сплатили 14 мільйонів гривень податку на прибуток, 7 мільйонів гривень акцизного податку з ввезених в Україну підакцизних товарів, 925 тисяч гривень екологічного податку, 846 тисяч гривень рентної плати за користування надрами, водою і радіочастотним ресурсом тощо.
Нагадуємо, про терміни подання звітності і сплати податків можна дізнатися на офіційних вебресурсах податкової служби за лінками:
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.