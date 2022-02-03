Запоріжці успішно завершили раллі у Монако

Чотири з шести українських екіпажів на автомобілях ЗАЗ сьогодні вночі Вітаємо, колеги!
Українські екіпажі сьогодні вночі фінішували на раллі Монтекарло класік. Проте двоє – зійшли з дистанції на середині маршруту гірської траси. З 6 українських екіпажів, що вперше взяли участь в історичному раллі Monte Carlo, фінішували четверо автівок. Одних з автомобілів ЗАЗ заглох посеред траси, в Москвіча не витримав акумулятор. Україна взяла участь в перегонах Монтекарло класік вперше за понад 100 років існування авто клубу Монако.
Серед учасників – екіпажі з Франції Італії Німеччини Чехії Польщі Іспанії, Бельгії та інших країн світу. автомобілі ЗАЗ отримали ліцензію на історичне раллі в Монако вперше за понад 100 років існування тутешнього клубу. Реєстрація кожної автівки – понад дві тисячі євро. Сьогодні близько 12:00 спеціальна комісія з комісарів раллі має оголосити результати перегонів.