Сучасна клініка UniClinic – медичний проект Sensar

Компанія Sensar задає тренди та відкриває перспективи всьому Запоріжжю. Забудовник, який першим почав пропонувати новозбудоване житло комфорт-класу, квартальну забудову, проводить масштабні інвестиційні форуми, тепер робить свій внесок у розвиток медицини. Вже незабаром запоріжці, та й не лише вони, зможуть отримувати медичні послуги в найбільший та найсучасніший клініці регіону UniClinic.
Те, що UniClinic – це передовий медичний заклад, стає зрозуміло з першого погляду. Архітектуру такого рівня побачити у Запоріжжі – це певна несподіванка для тих, хто ще не познайомився близько з проектами Sensar. Скло, спеціальні матеріали, елегантні, але енергійні лінії роблять фасад будівлі просто вражаючим. «Тут можна буде лікуватися? Це не бізнес-центр зі столиці?!» – такі захопленні питання-вигуки можна почути від тих, хто крокує повз будівельну територію.
Дійсно, вже зараз UniClinic вражає одночасно і масштабом, і продуманістю деталей. А після запуску відвідувачів чекатиме високий рівень комфорту перебування.
В клініці передбачена велика зручна парковка на 244 місця. Перепочити від процедур або зачекати близьких можна в індивідуальній зоні очікування або… в ресторані. Ті, кому потрібно більше часу провести у Запоріжжі, щоб залагодити всі питання або щоб перебувати поряд із госпіталізованим, зможуть скористатися готелем.
Сьогодні все більше уваги пацієнти звертають на конфіденційність та безпечність перебування у медзакладі. Саме тому у UniClinic передбачена система «безпечна клініка». Ця система включає 106 камер відеоспостереження, ідентифікацію персоналу, персоніфікований доступ до приміщень. Розуміння, що в адміністрації лікарні кожен куточок під контролем, дає безцінне в сьогоднішніх умовах відчуття захищеності.
Але це деталі. Головне – надзвичайна медична база, яка створена в UniClinic. Описуючи, хто, як і на чому буде лікувати майбутніх пацієнтів, складно утриматися від приставки «най»: найкраща команда професіоналів, найсучасніше обладнання, найтехнологічніші рішення.
У лікарні створено 5 підрозділів:
- поліклініку;
- денний стаціонар;
- діагностичне відділення;
- лабораторне відділення.
- хірургічний стаціонар.
На консультації в поліклініці пацієнтів чекатимуть сімейні лікарі, терапевти, педіатри та лікарі вузького профіля. У разі потреби, не виходячи з клініки, можна буде пройти різноманітні лабораторні дослідження та діагностичні процедури – від рентгену до КТ та МРТ. В хірургічному відділені готові приймати пацієнтів не лише на планові операції, але й за ургентного стану.
Цьому сприяє й те, що передбачений навіть вертолітний майданчик для надзвичайних випадків. Хірурги готові виконувати навіть складні нейрохірургічні операції.
UniClinic – це комплексне рішення для здоров’я: в будь-якій ситуації – задля профілактики або в екстреному порядку – тут можна отримати комплексну допомогу. І на європейському рівні. Адже розробляючи проект команда Sensar орієнтувалась на кращий світовий досвід.
У компанії визнають: клініка масштабна, а ідея амбіційна не лише для Запоріжжя, а й для всього регіону та й України в цілому.
«Будівництво клініки найвищого рівня для Sensar – це великий і впевнений крок у майбутнє. Пишаємось ще одним корисним проектом для Запоріжжя», – відзначає Марк Марченко, генеральний директор компанії-забудовника Sensar.
Довідка. Компанією Sensar протягом трьох років було реалізовано низку проектів. У 2021 році ЖК Comfort City був достроково введений в експлуатацію. Наразі компанія одночасно будує ще п`ять об’єктів, серед яких три житлових комплекси та два медичних проекти. UniClinic буде відкрита навесні 2022 року.