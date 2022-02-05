Пробація та її значення у суспільстві

Прийняття 5 лютого 2015 року Закону України «Про пробацію» стало важливим кроком у сфері наближення юстиції України до міжнародних стандартів і впровадження у державі принципово нової системи заходів кримінально-правового характеру.Пробація забезпечує виконання покарання без ізоляції від суспільства, при цьому проводить комплекс заходів, які спрямовані на те, щоб допомогти мотивувати людину до позитивних змін і сприяти їй у цих позитивних змінах, запобігаючи вчиненню ними нових злочинів.З 2018 року у Запорізькій області функціонує філія Державної установи «Центр пробації», а її підрозділи відкрито у кожному районі м. Запоріжжя та райцентрах області.На початок 2022 року клієнтська база Державної установи в Запорізькій області налічує 3471 засуджену особу, 28 з яких діти.Згідно зі статистикою нашої області, 98 із 100 осіб не вчинили нових злочинів під час перебування на пробації та виправдали довіру судів щодо можливості виправлення без ізоляції від суспільства.Пробація використовує професійні інструменти, які дозволяють визначити причини вчинення злочину й працювати над їх вирішенням для того, щоб подібна ситуація не повторилась, щоб людина хотіла жити правослухняним життям.Сприяють роботі з клієнтами пробації й державні та неурядові інституції. Вже четвертий рік поспіль пробаціонери Запорізького регіону тісно співпрацюють з неурядовими організаціями БО «БФ «Мережа 100 % життя. Запоріжжя», БО «БФ «Любов без меж», БО «БФ «Все можливо», ГО «Жінка майбутнього», МГО «БФ «Асоціація милосердя «Еммануїл».До соціально-виховної роботи із засудженими, які перебувають на пробації, також долучаються добровільні помічники. Наразі в Запорізькій області 18 підрозділів мають підтримку 36 волонтерів пробації.За підтримки Проєкту Програми розвитку Організацій Об’єднаних Націй із відновлення та розбудови миру в Україні (ПРООН) та Мелітопольської міської ради у 2020 році відкрито сучасний офіс пробації у місті Мелітополь Запорізької області.Своєю роботою органи пробації роблять внесок до бюджету міста та області. Завдяки безоплатній роботі клієнтів пробації, які засуджені до громадських робіт, тільки у 2021 році економія міських бюджетів області склала понад один мільйон гривень, а плідна робота співробітників органів пробації при виконанні покарань у виді штрафу поповнила обласний бюджет майже на 800 тисяч гривень.Щороку понад 5 тисяч осіб потрапляє до пробації Запорізької області, і понад 95% з них успішно проходять усі заходи та соціально адаптуються в громаді. Це – заслуга колективу служби пробації та всіх, хто допомагає у роботі з правопорушниками. 175 працівників пробації Запорізької області професійно і відповідально працюють для того, аби громадяни нашого регіону почувалися безпечно.
Філія Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій області
Пробація та її значення у суспільстві
Прийняття 5 лютого 2015 року Закону України «Про пробацію» стало важливим кроком у сфері наближення юстиції України до міжнародних стандартів і впровадження у державі принципово нової системи заходів кримінально-правового характеру.Пробація забезпечує виконання покарання без ізоляції від суспільства, при цьому проводить комплекс заходів, які спрямовані на те, щоб допомогти мотивувати людину до позитивних змін і сприяти їй у цих позитивних змінах, запобігаючи вчиненню ними нових злочинів.З 2018 року у Запорізькій області функціонує філія Державної установи «Центр пробації», а її підрозділи відкрито у кожному районі м. Запоріжжя та райцентрах області.На початок 2022 року клієнтська база Державної установи в Запорізькій області налічує 3471 засуджену особу, 28 з яких діти.Згідно зі статистикою нашої області, 98 із 100 осіб не вчинили нових злочинів під час перебування на пробації та виправдали довіру судів щодо можливості виправлення без ізоляції від суспільства.Пробація використовує професійні інструменти, які дозволяють визначити причини вчинення злочину й працювати над їх вирішенням для того, щоб подібна ситуація не повторилась, щоб людина хотіла жити правослухняним життям.Сприяють роботі з клієнтами пробації й державні та неурядові інституції. Вже четвертий рік поспіль пробаціонери Запорізького регіону тісно співпрацюють з неурядовими організаціями БО «БФ «Мережа 100 % життя. Запоріжжя», БО «БФ «Любов без меж», БО «БФ «Все можливо», ГО «Жінка майбутнього», МГО «БФ «Асоціація милосердя «Еммануїл».До соціально-виховної роботи із засудженими, які перебувають на пробації, також долучаються добровільні помічники. Наразі в Запорізькій області 18 підрозділів мають підтримку 36 волонтерів пробації.За підтримки Проєкту Програми розвитку Організацій Об’єднаних Націй із відновлення та розбудови миру в Україні (ПРООН) та Мелітопольської міської ради у 2020 році відкрито сучасний офіс пробації у місті Мелітополь Запорізької області.Своєю роботою органи пробації роблять внесок до бюджету міста та області. Завдяки безоплатній роботі клієнтів пробації, які засуджені до громадських робіт, тільки у 2021 році економія міських бюджетів області склала понад один мільйон гривень, а плідна робота співробітників органів пробації при виконанні покарань у виді штрафу поповнила обласний бюджет майже на 800 тисяч гривень.Щороку понад 5 тисяч осіб потрапляє до пробації Запорізької області, і понад 95% з них успішно проходять усі заходи та соціально адаптуються в громаді. Це – заслуга колективу служби пробації та всіх, хто допомагає у роботі з правопорушниками. 175 працівників пробації Запорізької області професійно і відповідально працюють для того, аби громадяни нашого регіону почувалися безпечно.